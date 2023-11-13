Mağusa’nın beyi yine MTG

Süper Ligin 8. Haftasında Mağusa derbisinde karşı karşıya gelen zirve yarışındaki Yonpaş Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü arasındaki mücadelenin galibi 3-1’lik skorla Mağusa Türk Gücü oldu

Mağusa Dr. Fazıl Küçük StadıOsman Özpaşa, İbrahim Katmer, Arif Malek.Türkkan, Olcay, İsmail,Kadir, Berke, Mert, Cedric Kore, Osman(Oladimeji), Berk, Mehmet Altın, AdjesaUfuk, Zihni, Bünyamin(Yusuf), Mehmet Gürlü, Emre(Hasan Celil), Ünal(Doğukan), Mustafa Salk(Uğur), Arif(Nevzat), Dinopeter, Erhun, Doukara.Dk. 42 Mert (Y. Dumlupınar),Dk.16 Doukara, Dk. 23 Mustafa Salk, Dk. 88 Nevzat(MTG)Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında lider Dumlupınar, ile Mağusa Türk Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaştı.Gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanan karşılaşmaya ilgi oldukça yoğun olurken tüm tribünler doldu.Osman Özpaşa’nın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 16’ncı dakikada Souleymane Doukara ile 1-0 öne geçti. 23’üncü dakikada Mustafa Salk, Mağusa Türk Gücü adına farkı ikiye çıkardı42’nci dakikada Mert Güçlücan ile Yonpaş Dumlupınar bulduğu golle farkı bire indirerek ilk yarının 2—1 tamamlanmasını sağladı.İkinci devrede uzun süre düşük tempoda geçen maçın son çeyreğinde oyun hareketlendi. Dumlupınar’ın yüklendiği anlarda hücuma yönelik değişiklikler yapan Mağusa Türk Gücü, Nevzat’ın 88’deki golüyle maçı 3 – 1 kazandı Alınan bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü puanını 21 yaparken, ligde ilk yenilgisini alan Yonpaş Dumlupınar 21 puanda kaldı.YENİ LİDER CİHANGİRSüper Ligde haftalardır gol averajı ile liderlik koltuğunda olan Yonpaş Dumlupınar bu mağlubiyetin ardından üçüncü sıraya geriledi. Cihangir ise ilk kez puan farkı ile haftayı lider tamamladı. Haftanın ardından Cihangir, ikinci sıraya yükselen Mağusa Türk Gücü ile 3 puanlık farkla lider konumda.