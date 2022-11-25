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Mağusa’nın beyi MTG

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Aksa Süper Ligin iki Mağusa ekibi olan Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar arasındaki karşılaşmanın galibi 2—0’lık skorla Mağusa Türk Gücü oldu

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Mağusa’nın beyi MTG
Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, İbrahim Katmer, Yusuf Atlar
Dumlupınar: Türkkan, Necati, İsmail, Olcay Berke, Rifat, Mert (90+2.Dk Arda), Osman Şanverdi (Hikmet), Tahsin, Berk Emre, Weston
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Isaac, Emre Kuvvetlişahin, Mustafa Salk(Mehmet Gürlü), Mehmet Erol, Nevzat(Pote), Ünal, , Bünyamin, Arif(Emre Özsin), Şenol(Eray)
Goller: Dk. 35 Şenol, Dk.90 + 5 Pote
 
Aksa Süper Lig'in 10. Haftasının açılış maçında Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar'ı 2-0 mağlup etti.
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan maçın orta hakemliğini Mehmet Sezener yaparken, oldukça tempolu oynanan karşılaşmada lider Mağusa Türk Gücü güçlü rakibini her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 mağlup ederek takipçileriyle arasındaki farkı açmaya devam etti.
Yağmurlu bir havada, dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada iki takımın maç boyunca mücadelesi taraftarları memnun etti.

1.Dk: MTG atağında Şenol soldan hızla rakip ceza alanına girdi ve kaleci Türkkan ile karşı karşıya kaldı ancak savunmada İsmail Tırlık’ın müdahalesi ve Türkkan’ın kalesini zamanında terk ederek topu almasıyla Dumlupınar bu pozisyonu önlemeyi başardı.
17.Dk: MTG atağında Nevzat soldan ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan topu kornere çeldi. 
27.Dk: Dumlupınar atağında Osman’ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda kaleci Ufuk gole izin vermedi.
35.Dk: MTG atağında kazanılan köşe vuruşu paslaşılarakkullanıldı ve Mehmet Erol’un sağdan ortasında Şenol topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Dumlupınar 0-1 MTG
57.Dk: Dumlupınar atağında Mert ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi. Dönen topu iyi takip eden Weston’un vuruşunda yine Ufuk topu kurtararak kornere çeldi.
 90+5. Dakikada MTG kalecisi Ufuk’un degajında savunmadan seken top Pote’nin önünde kaldı. Pote ceza sahasına girer girmez sert bir şutla skoru belirledi. 0 – 2
 
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