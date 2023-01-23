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Mağusalı futbol sevdalıları kulüp kuracak

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Mağusalı futbol sevdalıları kulüp kuracak
Mağusalı bir grup futbol sevdalısı, kulüp kurmak için girişim başlattı. Aralarında eski kulüp başkanı, futbolcular ve eski futbolcuların bulunduğu futbol sevdalıları kısa süre içerisinde kulübün ismini belirleyerek, kulübün kuruluşunu duyuracaklar.
Maraş Spor Kulübü başkanı Gökhan Bülbül’ün kurucu başkanlığında kurulacak olan kulüpte Yasin Kurt, Ramazan Tebelleşol, Mustafa Köleli, Volkan Üşenmez, Hasan Şemmedi, Mehmet Çil ve Gökhan Saviola yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklar.
 
 
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