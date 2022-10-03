Mağusa’da gece sessizliği

Aksa Süper Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Mağusa Türk Gücü ile Miracle Değirmenlik mücadelesinde gol sesi çıkmadı

Aksa Süper Ligde 2. Haftanın kapanış maçında Mağusa Türk Gücü ile Miracle Değirmenlik arasındaki mücadele 0 – 0 tamamlandı.

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda iki binin üzerinde futbolseverin izlediği maçın ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı. İkinci devrede daha heyecanlı ve pozisyonlu bir maç oynandı. Ancak kaleciler gole izin vermedi.

Maçın orta Hakemliğini Kerem Eran’ın yaptığı karşılaşmada uzatma dakikalarında MTG’nin Pote ile attığı gol, topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve maç 0 – 0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü ile Miracle Değirmenlik 4’er puanla lider Yenicami’yi takip ettiler.

