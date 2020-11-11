Mağusa’da anlamlı maç

Mağusa Futbol Masterleri tarafından ilk kez organize edilecek anlam değeri yüksek anı maçı, Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah ve Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek

Mağusa Futbol Masterleri Derneği sportif faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapmış olduğu etkinliklerde anı maçlarına da önem veriyor.

Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından, Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah anısına düzenlenen maçların ardından yeni bir anı maçı organizasyonu için hazırlık yapıyor. Mağusa Futbol Masterleri tarafından ilk kez organize edilecek olan anlam değeri yüksek olan anı maçı, Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah ve Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek.14 Kasım Cumartesi günü Mağusa Dumlupınar Antrenman Sahasında saat 15:00’te oynanacak olanNusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili Anı Futbol Karşılaşmasında, Mağusa Masterleri ile Mağusa Hisar Derneği Masterleri karşı karşıya gelecek.

Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili Anı Maçının ardından Mağusa Futbol Masterleri yönetimi, Mahirel ailesi, Şah ailesi, Kandili ailesine plaketler verilecek. Ayrıca anı maçının aradından Mağusa Masterleri yönetimi tarafından hazırlanan börek, çörek ve içecekler katılımcılara ikram edilecek.



