Mağusa Türk Gücü’nden tarihi karar

Süper ligde son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü yönetimi tarihi bir karar aldı.

MTG Basın sorumlusu Derviş Doğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Koral Bozkurt başkanlığında toplanan yönetim kurulu yeniden yıllarca antrenman ve maç oynadıkları Canbulat Stadyumu’na dönme kararı aldığı bildirildi.

Başkan Koral Bozkurt’un sahanın sezon açılışına kadar hazır olması talimatını verdiği belirtildi.

