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Mağusa Türk Gücü U12 A takımı Cortado Kupası Şampiyonu

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Mağusa Türk Gücü U12 A takımı Cortado Kupası Şampiyonu
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Özelinde Mağusa bölgesi takımlarının katıldığı, 'Cortado Espresso Bar' sponsorluğunda gerçekleşen, U-12 Cortado Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü U12 A takımı oldu.
Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Dilekkaya, Türkmenköy ASK, Pera Larnaka Gençlerbirliği ve Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor takımlarının katıldığı ve lig usulünde gerçekleşen turnuvada Mağusa Türk Gücü U12 A takımı yenilgisiz şekilde tüm maçlarını kazanarak 7/7 yaparak şampiyonluğunu garantiledi.
 
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