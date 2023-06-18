Mağusa Türk Gücü U12 A takımı Cortado Kupası Şampiyonu

Özelinde Mağusa bölgesi takımlarının katıldığı, 'Cortado Espresso Bar' sponsorluğunda gerçekleşen, U-12 Cortado Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü U12 A takımı oldu.

Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Dilekkaya, Türkmenköy ASK, Pera Larnaka Gençlerbirliği ve Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor takımlarının katıldığı ve lig usulünde gerçekleşen turnuvada Mağusa Türk Gücü U12 A takımı yenilgisiz şekilde tüm maçlarını kazanarak 7/7 yaparak şampiyonluğunu garantiledi.

