Mağusa Türk Gücü U12 A takımı Cortado Kupası Şampiyonu

Özelinde Mağusa bölgesi takımlarının katıldığı, 'Cortado Espresso Bar' sponsorluğunda gerçekleşen, U-12 Cortado Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü U12 A takımı oldu.
Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Dilekkaya, Türkmenköy ASK, Pera Larnaka Gençlerbirliği ve Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor takımlarının katıldığı ve lig usulünde gerçekleşen turnuvada Mağusa Türk Gücü U12 A takımı yenilgisiz şekilde tüm maçlarını kazanarak 7/7 yaparak şampiyonluğunu garantiledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.