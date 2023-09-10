Mağusa Türk Gücü U10 Şampiyon

Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün düzenlediği ve 16 takımın katıldığı U-10 turnuvasında MTG U – 10 takımı finalde Cihangir takımı ile karşılaştı ve tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu

Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün organize ettiği ve 16 takımın katıldığı turnuva birbirinden güzel ve çekişmeli karşılaşmalarla tamamlandı.

Adanın en doğusu Dipkarpaz ve en batısında yer alan Lefke takımlar dışında Alayköy, Değirmenlik, İskele Trabzon, Dikmen, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, TOL , DTB , Çetinkaya, MTG , Dumlupınar, Esentepe, K.Kaymaklı turnuvada mücadele etti.

Toplam 6 maç yapan MTG çeyrek finalde Dumlupınar, yarı finalde Çetinkaya ve finalde ise Cihangir takımı ile karşılaştı ve tüm maçlarını kazanarak mutlu sona ulaştı.

