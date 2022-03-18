Mağusa Türk Gücü 77 yaşında

Ülkemiz futbolunun büyük camialarından Mağusa Türk Gücü 77. Kuruluş yılını kutluyor.

Yeşil sarılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla “Onur gurur ve başarılarla dolu 77 yıl. Yaşasın Türk Gücü varolsun Mağusa gençleri” ifadeleri kullanılarak 77 yıllık tarihinden kesitlere yer verdi. Kulüp başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı açıklamada “77 yılda, taraftar, yönetici ve sporcu olarak kulübümüze gönül vermiş, bu ülke için çalışmış, ülke futbolunda güzel hikayeler yazmış herkese saygı ve sevgiyle selamlarken, hayatta olmayanların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koral Bozkurt’un 77. kuruluş yıldönümü ile ilgili paylaştığı mesaj şu şekilde:

“Tutkumuz, aşkımız, gururumuz 77 yaşında

Gazi Mağusa'nın simgesi, ülkemiz futbolunun mihenk taşı Mağusa Türk Gücü spor kulübümüz 77 yaşında.

77 yıl önce, Mağusa gençliğinin bir arada olması ve Mağusa türkünü temsil etmek için, kurulan Mağusa Türk Gücü 77 yıldır bu misyonunu başarı ile yerine getiriyor.

77 yıldır olduğu gibi, Kıbrıs Türk futbolunda zirvede, zirve yarışının içerisindeyiz.

Yüzlerce çocuğumuzu ve gencinizi kucaklıyor, onları, Atatürk’ün “zeki, çevik ve iyi ahlaklı” kültürüne uygun birer birey olarak geleceğe hazırlıyoruz.

75 ve 76'ıncı yıllarımızda olduğu gibi, 77’inci yılımızda da Şampiyon olmak için çalışıyoruz.

Mağusa Türk Gücü mazisine yakışır bir hedefi gerçekleştirmek için tek yumruk olduk.

Bu 77 yılda, taraftar, yönetici ve sporcu olarak kulübümüze gönül vermiş, bu ülke için çalışmış, ülke futbolunda güzel hikayeler yazmış herkese saygı ve sevgiyle selamlarken, hayatta olmayanların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Mağusa Türk Gücü ismini geleceğe taşımak, bu süreci başarılarla taçlandırmak her MTG taraftarının önceliği olmaya devam edecektir.

Tutkumuz, aşkımız, gururumuz Mağusa Türk Gücü’nin 77’nci yaşı kutlu olsun.”

