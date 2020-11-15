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Mağusa Masterleri farklı kazandı

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Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah ve Onur Kandili Anı Maçında, Mağusa Masterleri, Mağusa Hisar Masterlerini 6-2 mağlup etti

Mağusa Masterleri farklı kazandı

Mağusa Futbol Masterleri Derneği ile Mağusa Hisar Derneği tarafından ilk kez organize edilen Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah ve Onur Kandili Anı Maçı, Dumlupınar Antrenman Sahasında oynandı.

Eski hakemlerden Ahmet Öztenay’ın yönettiği Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah, Onur Kandili Anı Maçı, dostça ve centilmence geçerken Mağusa Masterleri, Mağusa Hisar Masterlerini 6-2 mağlup etti. 

Nusret Mahirel (Kral), Çetin Şah ve Onur Kandili Anı Maçının ardından Mağusa Futbol Masterleri Derneği başkanı Çetin Gülhan, Mağusa Hisar Derneği başkanı Gürsel Kaçmaz yaptıkları konuşmalarda, ülke futboluna önemli hizmetleri, emekleri ve katkıları olan üç değerli kişinin anılarını yaşatacakları vurgusu yaparak, iki dernek olarak onları unutmayacaklarını ve unuturmayacaklarını vurguladılar.      

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