Mağusa, İskele ve Mesarya bölgesindeki takımlara futbol oyun kuralları eğitimi verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Mesarya, İskele ve Mağusa bölge takımlarına Futbol Oyun Kuralları eğitimi verildi.

KTFF Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Derviş Atakan ve MHK Üyesi Niyazi Nizam futbolculara değişen oyun kuralları ve temel oyun kuralları konusunda eğitim verdi.



