Mağusa Dr.Fazıl Küçük’te zorlu gece

Süper Ligin 3. Haftası yarın Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan T. H. Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü derbisiyle başlayacak. Son yıllarda oldukça ilgi gören ve izleyicilere zevk veren maçlara sahne olan derbinin sonucu merakla bekleniyor

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Futbol Liglerinin 3. Haftası Gazimağusa’da oynanacak derbi karşılaşmasıyla başlıyor.

Süper Ligin 3. Haftasında Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Tremeşeli Holding Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak derbi karşılaşması Saat 19.00 da başlayacak. Maçın orta hakemliğini Osman Özpaşa yardımcılıklarını ise Abdülkadir Karadağ ve Burak Yiğit yapacak.

Bu akşam oynanacak derbi karşılaşması için Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar takımları hazırlıklarını tamamlayarak bu akşamki maç saatini beklemeye başladılar.

Tremeşeli Holding Dumlupınar teknik direktörü Evren Bahtıkara bu önemli maçla işgiliyaptığı açıklamada “Tek eksiğimiz sakatlığı bulunan İsmail Tırlık oynayamayacak. Mağusa Türk Gücü maçında hedefimiz istikrarlı futbol oynamak. Takım olarak önceliğimiz sahada iyi bir futbol ortaya koyup güzel sonuçlar almak” dedi.

Mağusa Türk Gücü takımı ise Teknik direktör Talat Şentürk yardımcısı Mickael Pote ile birlikte tüm hazırlıklarını tamamlayarak Tremeşeli Holding Dumlupınar maçından iyi bir sonuçla ayrılma hedefinde.

