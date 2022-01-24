Mağusa'da derbi heyecanı yaşanacak

İkinci devrenin ilk haftasında Mağusa ekibi lider MTG ile Yonpaş Dumlupınar Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda kozlarını paylaşacak. MTG teknik direktörü Oraloğlu “İlk maçta yenilmiştik rövanş maçını kazanmak istiyoruz” derken, Dumlupınar teknik direktörü Devecioğlu “Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istiyoruz.” dedi

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Lig ikinci devresi pazar günü maçında MağusaDr.Fazıl Küçük Stadında bir derbi maçıyla başlayacak. Yonpaş Dumlupınar ile lider Mağusa Türk Gücü zorlu maçta karşılaşacaklar.Bu zorlu maç öncesi her iki takım teknik direktörü de Gazetemize yaptıkları açıklamada hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladılar.ORALOĞLU: TAM KADRO ÇIKACAĞIZMağusa Türk Gücüteknik direktörü Ali Oraloğlu yaptığı açıklamada Yonpaş Dumlupınar maçına dört antrenmanla hazırlanacaklarını belirterek tam kadro ile sahaya çıkacakları bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.Oraloğlu “Kalabalık bir seyirci topluluğunun gelmesini beklerim.Bu zorlu maçta tribünlerin dolacağını tahmin ediyorum.Centilmence bir maç olsun kazanan taraf biz olalım. İlk maçta yenilmiştik rövanş maçını kazanmak istiyoruz.”DEVECİOĞLU: SAHADA DOĞRULARI YAPARAK KAZANMAK İSTİYORUZYonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Deveci oğlu zorlu bir maç oynayacaklarını ifade ederek eksik futbolcularına rağmen maçı kazanmak istediklerini vurguladı.Devecioğlu “Bu maça beş antrenmanla hazırlanacağız.Mehmet Altın’ın sakatlığı halen sürüyor,Emre Soytürk kırmızı kart cezalısı, Tahsin’in sakatlığı devam ediyor ama buna rağmen beş antrenman yaparak hazırlanacağız.Rakibimizin gücünü biliyoruz rakibimize saygı duyuyoruz hedeflerini biliyoruz.Sahaya çıkıp doğruları yaparak kazanmak isteyeceğiz.Centilmence bir maç olsun dolu tribünler önünde güzel bir maç oynarız.