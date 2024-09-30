banner913
banner932
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
14 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
30 0
 
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
20 0
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
24 0
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
24 0
Ani ve gayri tabii ölüm
Ani ve gayri tabii ölüm
89 0
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
22 0
banner1032

Maçların başlama saati değişti

banner1020

banner1045
Maçların başlama saati değişti
banner971
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de maç başlama saatleri 3. Hafta maçlarıyla birlikte değişiyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre AKSA liglerinde A Takım maçları 15.30'da, A2 Takım maçları 13.00'te ve A Takım akşam maçları 19.00'da başlayacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.