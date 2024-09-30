Maçların başlama saati değişti

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de maç başlama saatleri 3. Hafta maçlarıyla birlikte değişiyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre AKSA liglerinde A Takım maçları 15.30'da, A2 Takım maçları 13.00'te ve A Takım akşam maçları 19.00'da başlayacak.
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