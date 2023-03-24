Maçların başlama saati değişiyor

Futbol Liglerimizde 1 Nisan 2023 Cumartesi gününden itibaren maçların başlama saati 1 saat ileriye alınıyor.
26 Mart 2023 Pazar günü yaz uygulaması saatine geçileceği ve saatlerin 1 saat ileriye alınacak olması nedeniyle futbol liglerimizde de maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre AKSA Süper ve 1.Lig karşılaşmaları saat 16.00, A2 ligi karşılaşmaları 13.30 ve BTM 1.Lig karşılaşmaları 12.30’da başlayacak.
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