banner913
banner932
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
9 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
29 0
 
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
16 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
12 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
11 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
24 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
28 0
banner915

Maçların başlama saati değişiyor

banner476

banner825
Maçların başlama saati değişiyor
banner931
Futbol Liglerimizde 1 Nisan 2023 Cumartesi gününden itibaren maçların başlama saati 1 saat ileriye alınıyor.
26 Mart 2023 Pazar günü yaz uygulaması saatine geçileceği ve saatlerin 1 saat ileriye alınacak olması nedeniyle futbol liglerimizde de maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre AKSA Süper ve 1.Lig karşılaşmaları saat 16.00, A2 ligi karşılaşmaları 13.30 ve BTM 1.Lig karşılaşmaları 12.30’da başlayacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.