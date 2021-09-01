Maçlarda gol yağdı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de maç eksiklikleri gideriliyor.

Oynanan hazırlık maçlarında 26 gol atılırken alınan sonuçlar şöyle:

DTB – Mesarya: 3 – 0

Cihangir – Esentepe: 4 – 2

Gençlerbirliği – Mormenekşe: (Yarıda kaldı)

Yalova – Yenicami: 1 – 4

Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli: 3 – 6

Yonpaş Dumlupınar – İncirli: 2 – 1

Dörtyol – Görneç: 0 – 0

