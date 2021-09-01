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Maçlarda gol yağdı

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Maçlarda gol yağdı
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de maç eksiklikleri gideriliyor.
Oynanan hazırlık maçlarında 26 gol atılırken alınan sonuçlar şöyle:
DTB – Mesarya: 3 – 0
Cihangir – Esentepe: 4 – 2
Gençlerbirliği – Mormenekşe: (Yarıda kaldı)
Yalova – Yenicami: 1 – 4
Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli: 3 – 6
Yonpaş Dumlupınar – İncirli: 2 – 1 
Dörtyol – Görneç: 0 – 0
 
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