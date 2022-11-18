Macila, Çetinkaya için kolları sıvadı

Çetinkaya Kulübü eski başkanlarından Hasan Macila geçtiğimiz akşam camianın ileri gelenleriyle bir yemekli toplantıda buluştuklarını belirterek “Ben adayım demedim. Ama yapabileceğim bir pozisyonum varsa, Çetinkaya’yı layık olduğu yere getirmek için ben üzerime düşeni yaparım” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin ‘Efsane’ takımı Çetinkaya’da takımın kötü gidişatı camianın ileri gelenlerini harekete geçirdi.

Geçtiğimiz akşam camianın ileri gelen bazı eski kulüp yöneticileri ile eski kulüp başkanlarından Hasan Macila bir yemekli toplantıda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.

Yapılan toplantı ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Çetinkaya Kulübü eski başkanlarından Hasan Macila bir yemekli toplantı yapıldığını doğrulayarak şunları söyledi: “Çetinkaya camiasının ileri gelenleri ile dün akşam bir yemekte bir araya geldik. Bu yemeğe katılan kişilerden bana büyük bir baskı yapıldı” dedi.

Ancak Çetinkaya camiasının bu durumuyla bu işin biraz zor olduğunu belirten Macila “ Bu durum derken, takımın pozisyonu veyahut küme düşmekten bahsetmiyorum. Kulübü yoluna koymak biraz sıkıntılı. Bu nedenle de öncelikle biraz camiadan bazı arkadaşlarla konuşalım dedi. Bakalım ne olabilir? Ne yapılabilir? Bu yükün altından kalkabilir miyik? Yani yönetime girersek dört dörtlük bir şey nasıl yapabiliriz? gibi bir araştırma yapacağız” dedi.

Kendisinin dört dörtlük birşeyler yapılmayacaksa durup durduğu yerde bu işe girmeyeceğinin altını çizen Hasan Macila “Güçlü bir yönetim kurma, camianın ileri gelenlerini yeniden kulübe çekebilir miyiz diye bir çalışma içine girdik. Bir yola çıktık” diye konuştu.

Kendisinin görüşü alınmadan bazı haberler yazıldığını ifade eden Macila “Ben adayım demedim. Ama yapabileceğim bir pozisyonum varsa, Çetinkaya’yı layık olduğu yere getirmek için ben üzerime düşeni yaparım. Bu arkadaşlarım da benimle beraber hareket ederse, ben Çetinkaya’dan emeğimi acımam. Ben spordan emeğimi acımam” diyerek sözlerini tamamladı.

