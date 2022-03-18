Maç saatleri önümüzdeki haftadan itibaren değişiyor

KTFF 24. Haftadan itibaren geçerli olmak üzere maç saatleri değişikliğine gidiyor.
AKSA Liglerinde A takımlar karşılaşmaları saat 14.00 yerine saat 15.30’da, A2 karşılaşmaları ise saat 11.30 yerine saat 13.00’te başlayacak.
İktisatbank BTM 1.Ligi’nde de önceleri saat 14.30’da başlayan karşılaşmalar saat 15.30’da başlayacak.
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