Maç saatleri değişti

AKSA liglerinde 10. haftadan itibaren maç saatlerinde değişikliğe gidilecek.

Aksa futbol liglerinde 14.30’da oynanan A takım maçları, 14.00’te oynanmaya başlayacak. 12.00’de başlayan A2 takım maçları ise 11.30’da oynanacak. Saat 19.00’da oynanan gece maçlarının başlangıç saatinde ise değişikliğe gidilmedi.



