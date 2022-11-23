Maç saatleri değişti

AKSA liglerinde 10. haftadan itibaren maç saatlerinde değişikliğe gidilecek.
Aksa futbol liglerinde 14.30’da oynanan A takım maçları, 14.00’te oynanmaya başlayacak. 12.00’de başlayan A2 takım maçları ise 11.30’da oynanacak. Saat 19.00’da oynanan gece maçlarının başlangıç saatinde ise değişikliğe gidilmedi.
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