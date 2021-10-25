Maç saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 31 Ekim 2021 Pazar günü Kış Saati uygulamasına geçilecek olmasından dolayı maçların başlama saatleri ile ilgili değişiklik yaptı.

Buna göre; A Takım maçları saat 14.30’da, A2 (Genç) Takım maçlarısaat12.00’de, akşam maçları isesaat18.00'de başlayacak. AKSA Liglerindeki öz konusu uygulama 7. haftadanitibaren uygulamaya konulacak.



