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Maç saatleri değişti

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Maç saatleri değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 31 Ekim 2021 Pazar günü Kış Saati uygulamasına geçilecek olmasından dolayı maçların başlama saatleri ile ilgili değişiklik yaptı.
Buna göre; A Takım maçları saat 14.30’da, A2 (Genç) Takım maçlarısaat12.00’de, akşam maçları isesaat18.00'de başlayacak. AKSA Liglerindeki öz konusu uygulama 7. haftadanitibaren uygulamaya konulacak.
 
 
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