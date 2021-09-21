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Maç özetleri KTFF’de

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Maç özetleri KTFF’de
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Lig'de maç özetlerinin KTFF YouTube sayfasından yayınlanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada 2021-2022 Futbol Sezonu'nda AKSA Süper Lig'deki tüm maçların özet görüntülerinin her Salı, YouTube üzerinden izlenebileceği belirtildi.KTFF YouTube sayfasına ulaşmak için YouTube sayfasındaki "arama" kısmına "Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu" yazılıp federasyonun resmi hesabının bulunabileceği kaydedildi.
 
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