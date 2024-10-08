M. Değirmenlik'te, Özgü Bayraktar dönemi bitti

Aksa Süper Ligde teknik direktör ayrılıkları devam ediyor.

Aksa Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik teknik direktör Özgü Bayraktar ile yolları ayırdı. Dün akşam alınan Doğan Türk Birliği mağlubiyeti sonrasında bugün sabah kulüp başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen teknik direktör Özgü Bayraktar, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Törehan: “Camiaya verdikleri için teşekkür ediyorum”

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, yaşanan ayrılık sonrasında yaptığı açıklamada Özgü Bayraktar’ın Miracle Değirmenlik camiası adına önemli işlere imza attığını söyledi. Bayraktar’ın kötü dönemde takımın yanında olduğunu asla gemiyi terk etmediğini iki buçuk yıl birlikte çalıştıkları süre zarfında birinci ligde gelen tarihi şampiyonlukta Özgü Bayraktar ve ekibinin katkısının çok fazla olduğunu söyledi. Özgü Bayraktar ile yaptıkları görüşme sonrasında, takımın kan değişimine gerek duyulduğu konusunda hem fikir olduklarını belirten Hakan Törehan, bu nedenle karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını ifade etti. Özgü Bayraktar’ın karakter olarak çok düzgün bir insan olduğunun altını çizen Törehan, camiaya yaptıkları için teşekkür ettiğini belirterek, Bayraktar’a bundan sonraki süreçte başarı diledi.

