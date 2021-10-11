Luka - Billy A.Ş

AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 sezonunda dördüncü hafta geride kalırken, Cihangir 10 puanla liderliğe yükseldi.
Dördüncü haftada 28 gol atılırken, dördüncü hafta sonunda Gol Krallığı yarışında Emre Özsin, Billy Mehmet ve Luka Mishali 5er golle önde bulunuyorlar.
Billy Mehmet ve Luka Mishali, 4 maçın 3’nde gole imza atarak takımları Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova’yı zirveye taşıdılar. Luka Mishali son maçında hat trcik yapmıştı.
Namağlup Cihangir 10 puanla zirveye yerleşirken, namağlup Merit Alsancak Yeşilova 8 puanla 4. sırada yer alıyor.