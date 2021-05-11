banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
17 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
98 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
22 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
84 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
40 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
8 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
16 0
banner661
banner570

LTTFF, Tarazi’yi görevlendirdi

banner476

LTTFF, Tarazi’yi görevlendirdi
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun (LTTFF), Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği içerisinde Londra’da hayata geçirmeye başladığı Futbol Akademi çalışmalarında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun akademide görevlendirdiği, ülkemizin başarılı alt yapı eğitmenlerinden Teysir Tarazi, akademi bünyesinde antrenmanlara başladı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun oluşturduğu U16 grubuylaNew River Stadında antrenmanlara başlayan Teysir Tarazi’nin antrenmanları kalabalık bir grup ile gerçekleştirilirken, federasyon başkanı Osman Ercen ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izleyerek, antrenör ve futbolculara destek veriyorlar.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.