LTTFF, Tarazi’yi görevlendirdi

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun (LTTFF), Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği içerisinde Londra’da hayata geçirmeye başladığı Futbol Akademi çalışmalarında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun akademide görevlendirdiği, ülkemizin başarılı alt yapı eğitmenlerinden Teysir Tarazi, akademi bünyesinde antrenmanlara başladı.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun oluşturduğu U16 grubuylaNew River Stadında antrenmanlara başlayan Teysir Tarazi’nin antrenmanları kalabalık bir grup ile gerçekleştirilirken, federasyon başkanı Osman Ercen ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izleyerek, antrenör ve futbolculara destek veriyorlar.

