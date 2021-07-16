LTTFF Başkanı Ercen'den KTFF'ye ziyaret

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, LTTFF ile her zaman iyi ilişkilerinin olduğunu ve İngiltere’de yaşayan Türk toplumunu bir arada tutan LTTFF’nin misyonunu desteklediklerini belirtti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. KTFF’deki görüşmede iki federasyon arasındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, LTTFF ile her zaman iyi ilişkilerinin olduğunu ve İngiltere’de yaşayan Türk toplumunu bir arada tutan LTTFF’nin misyonunu desteklediklerini belirtti. Uzun yıllardır LTTFF ile işbirliği içerisinde olduklarını ve iyi bir uyum yakaladıklarını kaydeden Sertoğlu, bundan sonra da bu desteğin ve işbirliğinin kendileri tarafından süreceğini kaydetti.

LTTFF Başkanı Osman Ercen ise yaptığı açıklamada KTFF’nin her zaman yanlarında olduğunu, Sertoğlu ve yönetimi ile hep iyi ilişkiler içerisinde çalıştıklarını belirtti. KKTC’ye her geldiklerinde KTFF’yi de ziyaret ettiklerini ve yeni neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Ercen, desteğinden ötürü Başkan Sertoğlu ve yönetimine teşekkür etti.