Loof Plaj Futbol Turnuvası yapılıyor

Umay Group bünyesindeki LoofCoffe Shop ana sponsorluğundaLoof plaj futbol turnuvası düzenleniyor. 2-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Loof plaj futbol turnuvasını Ahmet Yalçın tarafından organize ediliyor. Umay Groupbünyesindeki LoofCoffe Shop ikinci şubesin GazimağusaGlapsidesLoofBeach olarak açarak Gazimağusa’ya yeni bir ortam ve ambiyans yaratılmasının ardından ilk kez LoofBeach futbol turnuvası düzenleyerek bir ilke imza atıyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Ahmet Yalçın organizasyonunda Glapsides Plajında 2 gün boyunca sürecek olan Loof plaj futbol turnuvasına yoğun ilgi olacağı belirtildi. Turnuvaya katılım ücreti 500 TL olarak belirlenirken, takımlar sahada 5 oyuncu ile mücadele ederken, kadrolarında 7 oyuncu bulundurabilecekler. Loof Plaj futbol turnuvasında ilk gün tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan karşılaşmaları ardından finallere yükselecek takımlar belli olacak. Loof Plaj futbol turnuvasında ikinci gün oynanacak olan finaller sonunda turnuva şampiyon belli olacak. LoofCoffe Shop ana sponsorluğundaLoof plaj futbol turnuvası final maçı sonrasında düzenlenecek ödül töreninde şampiyon olan takıma kupa ve 5000 TL nakit para ödülü Umay Group, LoofCoffe Shop direktörü Hüseyin Umay tarafından verilecek. Loof plaj futbol turnuvasına yoğun ilgi olduğundan dolayı turnuvaya katılmak isteyen takım sorumluları organizasyon sorumlusu Ahmet Yalçın’a (0533 824 68 94) müracaat etmesi gerekmektedir.
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