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Londra’dan Yeni Boğaziçi'ne malzeme desteği

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Londra’dan Yeni Boğaziçi'ne malzeme desteği
Birinci Lig kulüplerinden Yeni Boğaziçi'ne, Londra’daki taraftarlarından malzeme desteğiyapıltı.
Ülkemizde temaslarda bulunan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı (LTTFF) Başkanı Osman Ercen ve Londra'daki kulüp destekçileri Bayram Çubuk ile GülfidanDervishkulübün alt yapısına malzeme yardımında bulundu. Malzemeleri Yeni Boğaziçi kaleci antrönörü Şemsi Oyuncu teslim aldı.
 
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