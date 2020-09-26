Londra’da heyecan başlıyor

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)tarafından organize edilen liglerde heyecan bugün başlıyor.
Grand Betting Premier League ve Redwin Championship League bugün saat 14:00’te oynanacak maçlarla başlayacak. Her 2 ligde de 5’er maç oynanacak.
Grand Betting Premier League’de ilk hafta programı şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Fenerbahçe
Dumlupınar Yeni Malatya – Zaza
Gaziantep – Amedspor
Türkmenköy – Kızılırmak
Yeni Boğaziçi – Mehmetçik
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