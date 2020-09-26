banner480
banner69
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
12 0
27 0
 
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
20 0
Elektrikte grev başladı
Elektrikte grev başladı
41 0
136 0
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
149 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
87 0
banner460

Londra’da heyecan başlıyor

banner476

Londra’da heyecan başlıyor
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)tarafından organize edilen liglerde heyecan bugün başlıyor.
Grand Betting Premier League ve Redwin Championship League bugün saat 14:00’te oynanacak maçlarla başlayacak. Her 2 ligde de 5’er maç oynanacak.
Grand Betting Premier League’de ilk hafta programı şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Fenerbahçe
Dumlupınar Yeni Malatya – Zaza
Gaziantep – Amedspor
Türkmenköy – Kızılırmak
Yeni Boğaziçi – Mehmetçik
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.