Londra’da heyecan başlıyor

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)tarafından organize edilen liglerde heyecan bugün başlıyor.

Grand Betting Premier League ve Redwin Championship League bugün saat 14:00’te oynanacak maçlarla başlayacak. Her 2 ligde de 5’er maç oynanacak.

Grand Betting Premier League’de ilk hafta programı şöyle:

Mağusa Türk Gücü – Fenerbahçe

Dumlupınar Yeni Malatya – Zaza

Gaziantep – Amedspor

Türkmenköy – Kızılırmak

Yeni Boğaziçi – Mehmetçik

