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Londra’da heyecan başladı

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Londra’da heyecan başladı
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) tarafından organize edilen liglerde heyecan dün başladı.
Grand Betting Premier League dün oynanan maçlarla başladı. Ligin ilk haftasında 5 maç oynandı.
Grand BettingPremierLeague’de ilk haftadaalınan sonuçlar şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Fenerbahçe: 0-2
Dumlupınar Yeni Malatya – Zaza: 6-0
Gaziantep – Amedspor: 6-0
Türkmenköy – Kızılırmak: 0-2
Yeni Boğaziçi – Mehmetçik: 7-2
 
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