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Londra’da akademi, Tarazi’ye emanet edilecek

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun, Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisinin başına Teysir Tarazi’nin getirilmesi planlanıyor

Londra’da akademi, Tarazi’ye emanet edilecek
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun (LTTFF) Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisi konusunda gelişmeler yaşanıyor.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu as başkanı İrfan Davulcular, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu facebook sayfasında yayınlanan programda yaptığı açıklamada akademinin başına TeysirTarazi’yi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.
İrfan Davulcular, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu liglerinde futbolcu ve hakem olarak görev yapmış olan TeysirTarazi’nin, Kıbrıs’ta ise Hamitköy ve Göçmenköy alt yapılarında başarılı işler yaptığına dikkat çekti.
Bu arada TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmek üzere Londra’ya gidecek.
 
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