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Londra Yeniboğaziçi geliyor

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Londra Türk Ligi’nde geçtiğimiz sezon lig, kupa ve süper kupa şampiyonu olan, bu sezon da ilk devreyi lider tamamlayan Londra Yeniboğaziçi bugün adaya gelecek ve Bafra-Limak Otel’de 1 haftalık kampa girecek

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Londra Yeniboğaziçi geliyor
Londra Yeniboğaziçi takımı kamp ve hazırlık maçı yapmak için adamıza geliyor. Londra’da Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun organize ettiği Londra Türk Ligi’nde geçtiğimiz sezon lig, kupa ve süper kupa şampiyonu olan, bu sezon da ilk devreyi lider tamamlayan Londra Yeniboğaziçi bugün adaya gelecek ve Bafra-Limak Otel’de 1 haftalık kampa girecek.
Londra Yeniboğaziçi takımı kamp programı çerçevesinde Cumartesi günü Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda AKSA Birinci Lig ekiplerinden kardeş takımı Yeniboğaziçi ile bir hazırlık maçı da yapacak.  Karşılaşma saat 14.00’da başlayacak. Bu karşılaşmadan önce ise Londra Yeniboğaziçi kafilesiyle birlikte ülkemize gelen Londra YeniboğaziçiMasterleri de YeniboğaziçiMasterleri ile bir dostluk maçı yapacak. Bu karşılaşma da saat 12.00’da başlayacak.
 
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