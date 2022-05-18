Londra Türk Toplumu Karması, Ümraniyespor’la oynayacak

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U15/16 Karması, Türkiye Futbol Federasyonu davetlisi olarak İstanbul Riva'daki kamp merkezinde toplandı.

Bugün Ümraniyespor ile bir de hazırlık maçı yapacak olan Londra Karmasına Federasyon Başkanı Osman Ercen ve yönetim kurulu üyeleri eşlik ederken KKTC’den ise teknik direktör Mustafa Borataş ve Yeniboğaziçi A2 kalecisi İsmail Birşen kafilede yer aldı.

