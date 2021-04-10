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Londra Karması için çalışma başlatıldı

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Federasyon Karmasını oluşturma çalışmalarına başlarken teknik sorumluları belirleyecek

Londra Karması için çalışma başlatıldı
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Osman Ercen başkanlığındaki Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Federasyon Karmasını oluşturmaçalışmalarına başladı.
Çalışmalarla ilgili olarak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetiminden şu açıklama yapıldı:
“Karmamızın çalışmalarına start verdik.Karma sorumlularımız asbaşkanımızİrfan Davulcular ve disiplin sekreteriMehmet Nasıfoğluları ile birlikte karmamızın teknik sorumlularını da belirledik.Teknik sorumlularımız olarak Eren İbrahim ve Bilge Tana’yıgörevlendirdik. Yardımcılık görevlerini ise İbrahim Gilanlı ve Halil Hasan yapacaklar.
Yapılacak karşılaşmalar için futbolcu kadrosunu kurmak için çalışıyoruz.ÖnümüzdekiPazartesi günündenitibaren çalışmalara başlıyoruz.Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetim kuruluolarak tüm ekbimize başarılar dileriz.
 
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