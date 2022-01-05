Liselerin şampiyonu Namık Kemal Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 2021-2022 Ders Yılı Liselerarası Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk Namık Kemal Lisesi’nin (NKL) oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bugün oynanması gereken final karşılaşmasına takımda Covid-19 test sonucu pozitif futbolcu saptanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) çıkamayınca Namık Kemal Lisesi hükmen galip sayıldı ve şampiyon ilan edildi.

Üçüncülük maçında Kurtuluş Lisesi (KL), rakibi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni (SSEML) 2-0 mağlup etti.

Liselerarası futbolda sıralama şöyle oldu:

1.Namık Kemal Lisesi

2.Gazimağusa Türk Maarif Koleji

3.Kurtuluş Lisesi

4.Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi



