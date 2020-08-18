Lionslar spor şenliği düzenleyecek

Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü, 100.Yıl Mehmetçik KarpazLions Derneği işbirliğinde Spor Şenliği U10 Dostluk Turnuvası düzenlenecek

Mağusa Kale Lions Kulübü spor şenliği dostluk turnuvası düzenliyor. Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü, 100.Yıl Mehmetçik KarpazLions Derneği işbirliğinde beşinci kez düzenlenecek olan Spor Şenliği U10 Dostluk Turnuvası ile ilgili detaylar bilgiler MağusaEziç’te yapılan basın toplantısında açıklandı.

Toplantıya üç Lions kulübünün başkanları Ln.Nuray Emirzadeoğluları, Ln.Oya Şahsuvar, Ln.Eldem Sağlamer, Mağusa Kale Lions Kulübü ilk başkanı Sn.Dr.Suna Hasipoğlu, Onur Kurulu başkanı Ln.Şansel Soyel, Mağusa Kale Lions Kulübü üyesi Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri başkanı Ln.Tuna Karatepe, Kurucu Federasyon başkanı Federasyon Danışmanı Ln.Seray Gürün ve yöneticileri ile organizasyona katılan takımlardan Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Dörtyol yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

5.Geleneksel Minikler Halı Saha Turnuvasında4 takım yer alacak. Organizasyon direktörü Okan Erdoğdu takımları bilgilendirirken, kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. İlk maçlarda Dörtyol-1461 İskele Trabzon, Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar maçları oynanacak. 20 Ağustos Perşembe akşamı 18:00-20:00 saatleri arasında Mağusa Karakol İlkokulu Halı Sahasında yapılacak 5.Geleneksel Minikler Halı Saha Spor Şenliği U10 Dostluk Turnuvasında karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgeleri katkı koyanlara plaketler, Lions Kulüpleri başkanları ve yöneticileri tarafından verilecek.

Program

20 Ağustos Perşembe

1.Maçlar

Saat 18:00-18:15 Dörtyol-1461 İskele Trbazon

Saat 18:15-18:30 Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar

2.Maçlar

Saat 18:30-18:45 1461 İskele Trbazon-Mağusa Türk Gücü

Saat 18:45-19:00 Yonpaş Dumlupınar-Dörtyol

3.Maçlar

Saat 19:00-19:15 Dörtyol-Mağusa Türk Gücü

Saat 19:15-19:30 Yonpaş Dumlupınar-1461 İskele Trbazon

