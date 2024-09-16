Limasol derbisi oynanamadı

Güney Kıbrıs’ta Apollona-AEL futbol takımları arasında dün akşam oynanması gereken karşılaşma, güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle oynanamadı. Çıkan olaylarda en az üç polisin yaralandığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da dün akşam oynanması öngörülen “Apollana-AEL” futbol takımları arasındaki derbi maçının, Rum polisinin, AEL taraftarlarının stada girişte yeterince kontrol edilmediklerini gerekçe göstermesi sebebiyle oynanamadığını yazdı.

Gazete, maçın başlaması öncesinde bazı AEL taraftarlarının demir kapıyı kırarak sahaya girmeye çalıştıklarını, kimliği bilinmeyen kişilerin ise saha yanındaki tarlada yangın çıkardıklarını belirterek AEL taraftarlarının çoğunluğunun kontrolden geçmeden sahaya girdiğinin tespit edildiğini aktardı.

Her iki takımın taraftarlarının tribünlerde yerlerini almalarının ardından saat 19.00’da başlaması gereken maçın, polisin AEL taraftarlarını saha dışına çıkararak kontrol etmek istemesi üzerine başlayamadığını belirten gazete, bazı taraftarların saha dışına çıktıklarını ancak yaklaşık bir saat sonra yapılan bir anonsla, maçın ertelendiğinin duyurulduğunu aktardı.

Bu duyuruya rağmen taraftarların sahayı terk etmediklerini, bazılarının ise sahaya meşale attıklarını belirten gazete, Polisten yapılan açıklamada ise, sahada yapılan aramalarda molotof kokteyli ve meşaleler içeren bir çanta bulunduğu vurgulandı. Taraftarlara müdahale eden polis ekibinden en az üç kişi yaralandı.

Gazete, maçın akıbetine ilişkin kararın Futbol Federasyonu (KOP) tarafından verileceğini de aktardı.

