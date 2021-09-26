Liglerimizde günün sonuçları

AKSA Süper Lig günün sonuçları ve yarının programı
Cihangir – Gönyeli: 1-0
Göçmenköy – Binatlı: 2-1
Yonpaş Dumlupınar – Girne H.Evi: 3-0
Türk Ocağı– Mesarya: 0-2
Hamitköy – Doğan Türk Birliği 0-0
Merit A.Yeşilova – Mağusa Türk G. 3-3
Lefke – Küçük Kaymaklı: 0-2
27/09/2021 PAZARTESİ,SAAT:19:00:
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu –Yenicami, Serkan Şimşek
AKSA Birinci Lig günün sonuçları
B. Bağcıl– Esentepe: 1-2
Görneç – İncirli: 1-2
Dörtyol – Miracle Değirmenlik:2-1
Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 4-2
Düzkaya– L. Gençler Birliği 0-1
Mormenekşe – Yalova, 0-0
Çanakkale – Çetinkaya: 0-4
China BGençlik Gücü-Maraş 1-2
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