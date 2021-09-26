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Liglerimizde günün sonuçları

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Liglerimizde günün sonuçları
AKSA Süper Lig günün sonuçları ve yarının programı
 
Cihangir – Gönyeli:                           1-0
Göçmenköy – Binatlı:                        2-1
Yonpaş Dumlupınar – Girne H.Evi:  3-0
Türk Ocağı– Mesarya:                      0-2
Hamitköy – Doğan Türk Birliği         0-0
Merit A.Yeşilova – Mağusa Türk G. 3-3
Lefke – Küçük Kaymaklı:                 0-2
27/09/2021  PAZARTESİ,SAAT:19:00:   
Güzelyurt Üner  Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu –Yenicami, Serkan Şimşek

AKSA Birinci Lig günün sonuçları
 
B. Bağcıl– Esentepe:              1-2
Görneç – İncirli:                      1-2
Dörtyol – Miracle Değirmenlik:2-1
Karşıyaka – Yeniboğaziçi:     4-2
Düzkaya– L. Gençler Birliği   0-1
Mormenekşe – Yalova,          0-0
Çanakkale – Çetinkaya:         0-4
China BGençlik Gücü-Maraş 1-2

 
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