Liglerde zorlu pazar

Aksa liglerinde 19. hafta zorlu mücadelelere sahne olacak. Süper Lig’de ligin dibini ilgilendiren karşılaşmalar ile 1. Lig’de ligin zirvesinde mücadele eden takımlar Pazar günü birbirinden zor maçlar oynayacaklar

Aksa futbol liglerinde 19. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Süper Lig’de alt sıralarda mücadele eden takımlar 1. Lig’de ise zirvedeki takımlar Pazar günü zorlu maçlara çıkacaklar.

Aksa Süper Lig’de 19. Hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Ancak ligde haftanın zor maçları yarın ligin alt sıralarında mücadele eden takımların yapacakları karşılaşmalar olacak.

Bugün lig lideri Mağusa Türk Gücü ligin güçlü takımlarından Lefke ile Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Liderin takipçisi Doğan Türk Birliği ise ikinci devreye iyi başlayan Yonpaş Dumlupınar takımını ağırlayacak.

Süper ligde Pazar günü ise alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçlar oynanacak.

Ligin dibine demir atmış olan Girne Halk Evi ile Baf Ülkü Yurdu takımları Girne’de kozlarını paylaşacaklar. Direk düşme potasından uzaklaşmak isteyen takımlardan olan Binatlı ise üst sıraları hedefleyen takımlardan Merit. A. Yeşilova’yı konuk edecek.

AKSA 1. LİG’DE ZİRVEDEKİLER PAZAR MESAİSİNDE

Aksa 1. Lig’de ise bugün alt sıralarda mücadele eden takımların maçlarına sahne olacak. Yarın ise süper Lig hedefinde olan takımlar mücadele edecek.

Bugün play-out hattında bulunan İncirli ile Yalova kozlarını İncirli’de paylaşacaklar. Yine Play-out hattında olan B.Bağcıl ise üst sıraları hedefleyen Karşıyaka’yı konuk edecek.

Pazar günü ise lider Çetinkaya, ligin dibinde bulunan ancak ikinci devrede oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Görneç’i ağırlayacak. Çetinkaya’nın takipçilerinden Gençler Birliği ise bölge derbisinde Mormenekşe ile İskele’de kozlarını paylaşacaklar. Zirvenin diğer takipçisi China B. Gençlik Gücü ise play-off hattında olan ve gözünü zirveye diken MiracleDeğirmenlik’e konuk olacak.

Aksa liglerinde 19. Hafta maç programları şöyle:

AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Hamitköy (Ali Özer)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Lefke (Fehim Dayı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Mesarya (Kerem Eran)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar (Emre Öztaşlı)

20 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu (Mehmet Sezener)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-MeritA.Yeşilova (Serhan Şimşek)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Göçmenköy (Mustafa Öztugay)



AKSA 1. LİG

BUGÜN

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yalova (Şakir Azizoğlu)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Y.Boğaziçi-Çanakkale (İsfendiyar Açıksöz)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-SFC Dörtyol (Zekai Töre)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)

20 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Düzkaya (Hakan Ünal)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Mormenekşe (Hüseyin Özkan)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Görneç (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Stadı’nda M.Değirmenlik-ChinaBazaarG.Gücü (Turgay Misk)



