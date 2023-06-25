banner913
banner932
Türkiye, KKTC'ye akacak
Türkiye, KKTC'ye akacak
283 0
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
115 0
 
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
64 0
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
108 0
“Kazanacağıma inancım tam”
“Kazanacağıma inancım tam”
15 0
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
20 0
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
11 0
banner915

Ligler 23 Eylül’de başlayacak

banner476

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’in başlangıç tarihini açıkladı. Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’in başlama tarihinin 23 Eylül 2023’te olduğunu söyledi

banner825
Ligler 23 Eylül’de başlayacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) bugün gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yeni sezonun planlamasını açıkladı. Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’in başlama tarihinin 23 Eylül 2023’te olduğunu söyledi. Liglerin açılışının bir hafta öncesinde ise 15 Eylül 2023 tarihinde geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Northenland Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 
SERTOĞLU: “TRANSFER TARİHLERİNİ UZATMAYACAĞIZ”
KTFF Başkanı Sertoğlu, transfer döneminin 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağını, 11 Ağustos'ta bonservisli transfer döneminin, 8 Eylül 2023’te de kiralık transfer döneminin kapanacağını söyledi.
Sertoğlu, yabancı transfer döneminin ise 20 Eylül 2023’te son bulacağını sözlerine ekledi. Transfer konusunda detayları paylaşan KTFF Başkanı Sertoğlu kulüplere de çağrı da bulunarak “Her yıl transfer dönemini uzatmak kalıyoruz. Bu yıl öyle bir şey söz konusu olmayacak. Oyuncu getirip denemek ve transfer yapmak için zaman yeterlidir” dedi.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.