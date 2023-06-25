Ligler 23 Eylül’de başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’in başlangıç tarihini açıkladı. Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’in başlama tarihinin 23 Eylül 2023’te olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) bugün gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yeni sezonun planlamasını açıkladı. Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig’in başlama tarihinin 23 Eylül 2023’te olduğunu söyledi. Liglerin açılışının bir hafta öncesinde ise 15 Eylül 2023 tarihinde geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Northenland Kıbrıs Kupası şampiyonu Türk Ocağı Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

SERTOĞLU: “TRANSFER TARİHLERİNİ UZATMAYACAĞIZ”

KTFF Başkanı Sertoğlu, transfer döneminin 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağını, 11 Ağustos'ta bonservisli transfer döneminin, 8 Eylül 2023’te de kiralık transfer döneminin kapanacağını söyledi.

Sertoğlu, yabancı transfer döneminin ise 20 Eylül 2023’te son bulacağını sözlerine ekledi. Transfer konusunda detayları paylaşan KTFF Başkanı Sertoğlu kulüplere de çağrı da bulunarak “Her yıl transfer dönemini uzatmak kalıyoruz. Bu yıl öyle bir şey söz konusu olmayacak. Oyuncu getirip denemek ve transfer yapmak için zaman yeterlidir” dedi.



