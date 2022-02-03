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Liderin maçını Zorbay Küçük yönetecek

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Liderin maçını Zorbay Küçük yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 YukatelKayserispor-AtakaşHatayspor: Kadir Sağlam
5 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 ŞUBAT PAZAR:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka
 
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