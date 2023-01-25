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Liderin maçını Bahattin Şimşek yönetecek

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Liderin maçını Bahattin Şimşek yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray’ın BitexenGiresunspor’la oynayacağı maçı Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-CorendonAlanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 AtakaşHatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKrediÜmraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 BitexenGiresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-YukatelKayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
 
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