banner583
SAKAlılar, Girne’de coştu
SAKAlılar, Girne’de coştu
14 0
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
37 0
 
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
12 0
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
16 0
Bu kaplar ölüm saçıyor
Bu kaplar ölüm saçıyor
11 0
Kışlıkları hazırlayın
Kışlıkları hazırlayın
146 0
Okullarda 600 vaka
Okullarda 600 vaka
40 0
banner661
banner726

Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak

banner476

banner714
Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak
banner721
AKSA Birinci Ligde beşinci hafta Cumartesi oynanacak olan 4 maç ile başlayacak. Lider Gençler Birliği’nin, zorlu İncirli deplasmanında oynayacağı maçı deneyimli hakem Emre Öztaşlı yönetecek.
AKSA Birinci Ligde beşinci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
16 Ekim Cumartesi, saat 16:00
Yeni Boğaziçi – China Bazaar GG, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Değirmenlik – Görneç, Sadık Cemil Stadı, Şakir Azizoğlu
Çetinkaya – Düzkaya, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan
BB – Dörtyol, Üner Berkalp Stadı, İsfendiyar Açıksöz
17 Ekim Pazar, saat 16:00
Esentepe – Çanakkale, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Yalova, Necip Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu
İncirli - Gençler Birliği, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Emre Öztaşlı
Karşıyaka – Mormenekşe, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.