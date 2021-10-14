Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak

AKSA Birinci Ligde beşinci hafta Cumartesi oynanacak olan 4 maç ile başlayacak. Lider Gençler Birliği’nin, zorlu İncirli deplasmanında oynayacağı maçı deneyimli hakem Emre Öztaşlı yönetecek.

AKSA Birinci Ligde beşinci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Ekim Cumartesi, saat 16:00

Yeni Boğaziçi – China Bazaar GG, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Değirmenlik – Görneç, Sadık Cemil Stadı, Şakir Azizoğlu

Çetinkaya – Düzkaya, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan

BB – Dörtyol, Üner Berkalp Stadı, İsfendiyar Açıksöz

17 Ekim Pazar, saat 16:00

Esentepe – Çanakkale, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal

Maraş – Yalova, Necip Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu

İncirli - Gençler Birliği, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Emre Öztaşlı

Karşıyaka – Mormenekşe, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay

