Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA Süper Ligde üçüncü hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
AKSA Süper Lig lideriYonpaş Dumlupınar’ın, Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. Üçüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
01/10/2021, Cuma Saat:19:00:
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, Turgay Misk
02/10/2021 CumartesiSaat:16:30
Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Mesarya, Utku Hamamcıoğlu
Saat: 19:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı : Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı
03/10/2021, Pazar, Saat:16:30
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,
Cihangir Stadı: Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek
04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran
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