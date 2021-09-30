banner583
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
19 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
39 0
 
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
34 0
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
12 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
1.8B 0
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
210 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
banner661

Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak

banner476

banner714
Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA Süper Ligde üçüncü hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
AKSA Süper Lig lideriYonpaş Dumlupınar’ın, Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. Üçüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
01/10/2021, Cuma Saat:19:00:   
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, Turgay Misk
02/10/2021  CumartesiSaat:16:30
Canbulat Stadı:  Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Mesarya, Utku Hamamcıoğlu
Saat:   19:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı :  Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı
03/10/2021, Pazar,  Saat:16:30
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,
Cihangir Stadı:    Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek
04/10/2021  Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı:   Yenicami – Lefke, Kerem Eran
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.