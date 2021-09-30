Liderin maçında Öztaşlı düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA Süper Ligde üçüncü hafta maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

AKSA Süper Lig lideriYonpaş Dumlupınar’ın, Binatlı ile deplasmanda oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. Üçüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

01/10/2021, Cuma Saat:19:00:

Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, Turgay Misk

02/10/2021 CumartesiSaat:16:30

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Sezener

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Mesarya, Utku Hamamcıoğlu

Saat: 19:00

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı : Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı

03/10/2021, Pazar, Saat:16:30

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,

Cihangir Stadı: Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek

04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran

