Liderin maçında Hamamcıoğlu düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde dördüncü haftanın maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Lider Yonpaş Dumlupınar’ın, Doğan Türk Birliği’ni konuk edeceği zorlu maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. AKSA Süper Ligdedördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00

Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli, Kerem Eran

Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi, Ali Özer

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği(18:30), Utku Hamamcıoğlu

10.10.2021 Pazar Saat: 16:00

16 Ağustos Stadı: Lefke – Mağusa Türk Gücü, Serkan Şimşek

100.Yıl Stadı: Mesarya – Yenicami, Fehim Dayı

20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı, Zekai Töre

