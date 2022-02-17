Liderin maçında düdük Tufan Çerçioğlu’nda

Aksa 1. Lig’in 19 haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 1. Lig lideri Çetinkaya’nnın ligin dibinde yer alan Görneç’i konuk edeceği karşılaşmanın hakemliğini Tufan Çerçioğlu yapacak. 1. Ligin bölge derbisi olarak adlandırlan önemli karşılaşmasında liderin takipçisi Gençler Birliği ile Mormenekşe arasında oynanacak karşılaşmayı ise Hüseyin Özkan yönetecek.

AKSA 1. LİG

19 Şubat 2022 – Cumartesi

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yalova (Şakir Azizoğlu)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Y.Boğaziçi-Çanakkale (İsfendiyar Açıksöz)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-SFC Dörtyol (Zekai Töre)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler)

20 Şubat 2022 – Pazar

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Düzkaya (Hakan Ünal)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Mormenekşe (Hüseyin Özkan)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Görneç (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Stadı’nda M.Değirmenlik-ChinaBazaarG.Gücü (Turgay Misk)

