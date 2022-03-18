Liderin maçında düdük Öztugay’da

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Pazar günü konuk edeceği Türk Ocağı karşılaşmasının hakemliğini Mustafa Öztugay yapacak

Aksa Süper Lig’de 23. Hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Pazar günü konuk edeceği Türk Ocağı karşılaşmasının hakemliğini Mustafa Öztuğay yapacak.

Haftanın en zorlu maçlarından biri olacak olan play-out hattındaki Cihangir – Baf Ülkü Yurdu maçını ise Turgay Misk yönetecek.

Alt sıraları ilgilendiren bir diğer önemli karşılaşma olan Binalı – K.Kaymaklı maçında ise orta hakem Şakir Azizoğlu olacak.

Aksa Süper Lig’de Haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

19 MART 2022 – CUMARTESİ

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Yenicami (Ferhat Tuna)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Merit A.Yeşilova (Ali Özer)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Lefke (Serhan Şimşek)

20 MART 2022 – PAZAR

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Türk Ocağı (Mustafa Öztugay)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-K.Kaymaklı (Şakir Azizoğlu)

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Baf Ü.Yurdu (Turgay Misk)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Mesarya (Osman Özpaşa)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)



