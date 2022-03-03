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Liderin maçı Turgay Misk’te

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Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Cumartesi günü konuk edeceği K.Kaymaklı’ya oynayacağı karşılaşmanın hakemliğini Turgay Misk yapacak

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Liderin maçı Turgay Misk’te
Aksa Süper Lig 21. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler, KTFF Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Cumartesi günü konuk edeceği K.Kaymaklı’ya oynayacağı karşılaşmanın hakemi Turgay Misk olarak açıklandı..
Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından biri olan Hamitköy ile Göçmenköy arasındaki mücadelenin hakemi ise Osman Özpaşa oldu.
Aksa Süper Lig 21. Hafta maç programı ve hakemleri:
5 MART 2022 – CUMARTESİ
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı (Turgay Misk)
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MeritA.Yeşilova (Kerem Eran)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
6 MART 2022 – PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-BafÜ.Yurdu (Zekai Töre)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lefke (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yonpaş Dumlupınar (Mustafa Öztugay)
 
 
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