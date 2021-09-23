Liderin maçı Öztaşlı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Birinci Ligde ikinci hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Lider Yeniboğaziçi’nin, Karşıyaka ile Ergin Şahdur Stadında oynayacağı zorlu maçı Emre Öztaşlı yönetecek.

İkinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25/09/2021Cumartesi, Saat:16:30

Doğancı Emek Stadı: Bostancı Bağcıl– Esentepe, Tufan Çerçioğlu

Görneç Üç Şehitler Stadı : Görneç – İncirli,Hakan Muhtaroğlu

Dörtyol Stadı: Dörtyol – Miracle Değirmenlik, Utku Hamamcıoğlu

Ergin Şahdur Stadı. Karşıyaka – Yeniboğaziçi, Emre Öztaşlı

26/09/2021Pazar, Saat 16:30

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya– L. Gençler Birliği, İsfendiyar Açıksöz

Cemal BalsesStadıMormenekşe – Yalova, Hüseyin Eyyüpler

Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Çetinkaya, Evren Karademir

Atatürk Stadı:ChinaBazaar Gençlik Gücü – Maraş,Hüseyin Özkan

