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Liderin maçı Öztaşlı’nın

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Liderin maçı Öztaşlı’nın
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Birinci Ligde ikinci hafta programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Lider Yeniboğaziçi’nin, Karşıyaka ile Ergin Şahdur Stadında oynayacağı zorlu maçı Emre Öztaşlı yönetecek.
İkinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25/09/2021Cumartesi, Saat:16:30
Doğancı Emek Stadı: Bostancı Bağcıl– Esentepe, Tufan Çerçioğlu
Görneç Üç Şehitler Stadı :  Görneç – İncirli,Hakan Muhtaroğlu
Dörtyol Stadı: Dörtyol – Miracle Değirmenlik, Utku Hamamcıoğlu
Ergin Şahdur Stadı. Karşıyaka – Yeniboğaziçi, Emre Öztaşlı
26/09/2021Pazar, Saat 16:30
Nihat Bağcıer Stadı:  Düzkaya– L. Gençler Birliği, İsfendiyar Açıksöz
Cemal BalsesStadıMormenekşe – Yalova, Hüseyin Eyyüpler
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Çetinkaya, Evren Karademir
Atatürk Stadı:ChinaBazaar Gençlik Gücü – Maraş,Hüseyin Özkan
 
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