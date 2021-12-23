Liderin maçı Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Hamitköy ile Girne Halk Evi arasında Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanacak olan alt sıraların önemli maçını Emre Öztaşlı yönetecek. Lider Lefke’nin, Türk Ocağı’nı konuk edeceği maçta ise Kerem Eran düdük çalacak.

15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli – Doğan Türk Birliği, Gönyeli Stadı, Ali Özer

Hamitköy – Girne Halk Evi, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı

Yonpaş Dumlupınar – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir

26 Aralık Pazar, Saat 14:00

Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Serkan Şimşek

Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Mehmet Sezener

Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

