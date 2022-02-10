Liderin maçı Emre Öztaşlı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Liginin 18. Haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Lider Mağusa Türk Gücü’nün BafÜ.Yurdu’yla Güzelyurt’ta oynayacağı zorlu karşılaşmayı Emre Öztaşlı yönetecek.
AKSA SÜPER LİG
12 Şubat 2022 – Cumartesi
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Gönyeli (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi (Hakan Ünal)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü (Emre Öztaşlı)
13 Şubat 2022 – Pazar
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Yenicami (Mehmet Sezener)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Binatlı (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Cihangir (Turgay Misk)
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